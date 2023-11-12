الأقصى شبه فارغ من المصلين منذ 7 أكتوبر

بدت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة خالية من المصلين، إثر القيود المشدّدة التي فرضتها قوات الاحتلال على دخول المصلين للمسجد، للجمعة الخامسة تواليا.



وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام، إن 4 آلاف مصل فقط تمكنوا من أداء صلاة الجمعة بالمسجد. ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، تفرض قوات الاحتلال على مدار أيام الأسبوع قيودا على دخول المصلين إلى المسجد، ولكن في أيام الجمعة تكون القيود أشدّ، ولا تسمح قوات الاحتلال سوى لكبار السن بالدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.



وأقامت قوات الاحتلال الحواجز على مداخل البلدة القديمة، وانتشرت في أزقة البلدة القديمة لمنع الشبان من الوصول إلى المسجد الأقصى، كما أقامت الحواجز على البوّابات الخارجية للمسجد الأقصى.



واضطر مئات المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من أسوار البلدة القديمة، بعد منعهم من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة. وفي ذات السياق؛ أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين الذين أدوا الصلاة في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة.