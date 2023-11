Biden poursuivi pour complicité dans le génocide à Gaza

Une plainte fédérale (PDF), déposée lundi contre le président Joe Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la défense Lloyd Austin, les accuse de "ne pas avoir empêché le génocide en cours du gouvernement israélien et de s'en être rendus complices".

Le Center for Constitutional Rights (CCR), un groupe new-yorkais de défense des libertés civiles, a déposé plainte au nom d'organisations palestiniennes de défense des droits de l'homme, de Palestiniens de Gaza et de citoyens américains ayant de la famille dans l'enclave assiégée, qui subit depuis plus d'un mois des bombardements incessants de la part d'Israël, qui reçoit des fonds et des armes de la part du gouvernement américain.

Plus de 11 200 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis qu'Israël a lancé ses attaques le 7 octobre. Ces attaques ont fait suite à un attentat du Hamas en Israël, qui a fait environ 1 200 morts.

De nombreux dirigeants du gouvernement israélien ont exprimé des intentions génocidaires claires et ont utilisé des qualificatifs déshumanisants à l'égard des Palestiniens, notamment celui d'"animaux humains"", a écrit le CCR dans l'introduction de sa plainte.

Il a ajouté que ces "déclarations d'intention", associées au "massacre" de Palestiniens, révèlent "la preuve d'un crime de génocide en cours".

De nombreux juristes, groupes de défense des droits et humanitaires ont également qualifié les actions d'Israël à Gaza de génocide.