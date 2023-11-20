الوزير الأول: الحوار القضائي الإفريقي يعزز العدالة ويعالج الأزمات

قال الوزير الأول نذير العرباوي، أن الجزائر تبنت معالجة الأزمات في المنطقة بالطرق السياسية.

وأكد الوزير الأول لدى إشرافه، اليوم الإثنين، على انطلاق أشغال الحوار القضائي الـ 6 للاتحاد الإفريقي، أن الحوار تنظمه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعب، وأن احتضان الجزائر لفعاليات هذا الحوار يعكس اهتمام رئيس الجمهورية بحقوق الإنسان.

وأضاف العرباوي، أن هذا الحوار القاري يندرج في إطار السعي لتحسين الممارسات وتبادل التجارب في تعزيز العدالة في إفريقيا.

وكشف الوزير الأول، أن الجزائر تقدم مليار دولار لإفريقيا كتضامن في عدة مجالات الصحة التعليم والتغذية

وحملت أشغال الحوار القضائي شعار تعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا " التحديات والفرص في إدماج الاجتهادات القانونية والإقليمية لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية"، حيث يشارك فيه رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي وممثلو الهيئات القضائية وشبه القضائية الإقليمية وممثلو أجهزة الاتحاد الإفريقي وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان ومختصون في مجال القانون.