Importation et commercialisation des viandes rouges à ce prix

Le ministre de l’agriculture et du développement rural Mohamed Abdelhafid Henni a annoncé ce lundi l’importation d’importantes quantités de viandes rouges en vue de les commercialiser à des prix oscillant entre 1200 et 1300 da/kg.

Dans des déclarations à la presse en marge d’une session plénière consacrée à l’adoption des dispositions objet de litiges entre les deux chambres du parlement concernant un texte de loi sur les forêts et richesses forestières, Henni a expliqué que les opérations d’importation des viandes rouges ont commencé la semaine passée, via les ports de Skikda et de Mostaganem et continueront avec l’entrée d’importantes quantités cette semaine.

Et d’ajouter que son département est parvenu à un accord avec les opérateurs économiques concernés afin de commercialiser ces quantités à des prix fixés entre 1200 et 1300 DA/kg.

A cet effet, le ministre a affirmé que l’impact de cette opération sera ressenti dans quelques semaines, après l’arrivée des quantités importées aux différents marchés à travers le territoire national.