لعقاب ينصب الأمين العام للوزارة

قام مساء اليوم الإثنين وزير الاتصال محمد لعقاب بالتنصيب الرسمي لمختار خالدي أمينا عاما تجديدا للوزارة خلفا لبوحميدي فوزية.مراسيم التنصيب حضرها مدراء ومسؤولو المؤسسات الإعلامية تحت الوصاية واطارات وموظفي الوزارة.

وخلال حفل التنصيب، نوه الوزير بالجهود المبذولة من طرف الأمينة العامة السابقة خلال فترة توليها المنصب، كما أثنى الوزير على كفاءة الأمين العام الجديد للوزارة وعلى مساره المهني الذي يؤهله لمواصلة الجهود وتقديم الأفضل.من جهته، قدم الأمين العام الجديد للوزارة شكره وامتنانه للسلطات العليا في البلاد ولوزير الاتصال على الثقة التي حظي بها في توليه هذا المنصب، موضحا أنه لن يدخر أي جهد في تقديم الإضافة المرجوة للقطاع، وأن يده ممدودة للجميع دون استثناء بما يخدم الصالح العام.

للإشارة، فإن الأمين العام الجديد للوزارة تقلد عدة مناصب أبرزها اطار بديوان وزارة الثقافة والاتصال، ومديرا للثقافة لولايات بومرداس، جيجل، الجزائر العاصمة، ورئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.