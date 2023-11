Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis fin aux fonctions du ministre de l’Agriculture et du développement rural, Mohamed Abdel Hafid Henni, a révélé ce soir la télmévision publique.

Après consultation du premier ministre, Nadir Arbaoui, le président de la République, a nommé Youcef Cherfa, ministre de l’agriculture et du développement rural et Mohamed Lahbib Zahana, ministre des transports.