خلادي يستقبل المقررة الاممية

استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي سيدي محمد بوشناق خلادي مساء اليوم، الثلاثاء 28نوفمبر 2023،بمقر المجلس وبحضور إطارات وأعضاء المجلس ، ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان رفقة الوفد المرافق لها.

خلال هذا اللقاء تم تقديم المجلس بتسليط الضوء على مهامه و الدور المنوط به وكذا المشاركة الفعالة للمجتمع المدني الممثلة على مستوى جميع لجان المجلس، وانشطته والتقارير التي يتم نشرها.

كما تطرق رئيس المجلس الى دور المجلس كهيئة استشارية في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و أشار ايضا الى الدور الذي يقوم به لحماية حقوق الطفولة من خلال الجلسات الوطنية حولة الطفولة التي قام بها المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة وكذا تنصيب اللجنة المكلفة باعداد خطة العمل الوطنية الطفولة .

من جهتها استعرضت المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان مهامها حول المدافعين عن حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به في تعزيز حقوق الإنسان وحمايته والذي تقدمه على شكل تقرير لسلطات الدول التى تزورها، مشيرة أن السنة المقبلة سيتم التركيز على فئة الاطفال والشباب وقضايا البيئية من ذات الاختصاص.