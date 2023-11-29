إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من المخدرات قادمة من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 نوفمبر 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الإرهابي المدعو "أكادي الصديق"، سلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مما أفضى إلى ضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وماسورة (01) رشاش عيار 14.5 ملم مع لواحقه و(132) قذيفة ومفجر خاصة بالهاون عيار 60 ملم و(04) قذائف صاروخيةRPG2 ، بالإضافة إلى (3002) طلقة نارية من مختلف العيارات و(07) مخازن ذخيرة و(01) منظار ميداني.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (55) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (14) قنطــــــــــــار و(11) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (125884) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (191) شخصا وضبطت (22) مركبة و(130) مولدا كهربائيا و(70) مطرقة ضغط و(16) جهاز للكشف عن المعادن و(17) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (40) شخصا آخر وضبط (25) بندقية صيد و(56040) لتر من الوقود و(19) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(75) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب ذات البيان، تم توقيف (109) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.