Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 29 novembre 2023, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen des moyens permettant d’accélérer la cadence de mise en œuvre des orientations de Monsieur le Président de la République visant à renforcer le pouvoir d’achat du citoyen et à garantir la disponibilité de divers produits alimentaires de large consommation.

A cet effet, le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre du commerce et de la promotion des exportations sur les mesures visant à limiter les oscillations des prix des produits de large consommation et à réguler leur marchés, en garantissant un approvisionnement régulier et permanent des marchés nationaux, et en luttant contre la spéculation commerciale.

A ce titre, le Premier ministre a donné une série d’orientations concernant la nécessité d’approvisionner le marché national en différents produits de large consommation et de contenir les déséquilibres enregistrés dans des délais précis. Il a également chargé les membres du Gouvernement de placer les préoccupations économiques et sociales du citoyen au centre des priorités de l’action gouvernementale, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République.