Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur de l'Etat du Qatar à Alger

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a reçu, mercredi à Alger, l'ambassadeur de l'Etat du Qatar, Abdelaziz Ahmed Naâma, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette audience, "les discussions ont porté sur les relations privilégiées entre les deux pays frères ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment concernant les projets d'investissement communs et leur état d'avancement, compte tenu de leur importance dans le renforcement de la sécurité alimentaire et sanitaire", a précisé la même source.