Quatre marques de détecteurs de monoxyde de carbone retirées du marché

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a annoncé, mercredi dans un communiqué, le retrait immédiat sur le marché national de quatre (4) marques de détecteurs de monoxyde de carbone pour non-conformité aux standards de sécurité en vigueur.

Il s'agit des détecteurs de marques "Atlas", "Zass Turbo" de type FG-A009, "Maxtor" de type Max-009 et "Géant" de type GN-COD01-3B, note la même source.

La décision a été prise "après examen minutieux de plusieurs échantillons de détecteurs de monoxyde de carbone de diverses marques commercialisées sur le marché national, au niveau des laboratoires de contrôle de qualité relevant du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations", et ce dans le cadre de la poursuite d'une campagne de contrôle de la conformité des chauffages et accessoires aux normes de sécurité en vigueur, précise le communiqué.

Cette décision intervient "sur la base du décret exécutif N13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l'information du consommateur et de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 10 novembre 2020 portant adoption du règlement technique fixant les exigences de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique".

De ce fait, le ministère annonce le retrait immédiat de ces appareils commercialisés sur le marché national et appelle les consommateurs ayant acquis ces produits à arrêter immédiatement leur utilisation.

Le ministère du Commerce avait annoncé le 18 novembre, le retrait immédiat des marques de détecteurs "Maxwell" et "Eyemann" du marché national pour non-conformité aux standards de sécurité en vigueur.