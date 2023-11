Trois pays candidats à abriter le stage des « verts »

Le lieu du stage précompétitif que doit effectuer l'équipe nationale de football en vue de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier-11 février), sera désigné d'ici au 10 décembre prochain, a annoncé mercredi le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi.

"Nous avons trois options devant nous : le Sénégal, le Ghana, et la Guinée-équatoriale. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pris aucune décision concernant le lieu du stage précompétitif, qui sera désigné d'ici le 10 décembre prochain", a affirmé à l'APS le premier responsable de l'instance fédérale.

L'Algérie, dont c'est la 20e participation à la CAN, évoluera dans le groupe D en compagnie du Burkina Faso, de la Mauritanie, et de l'Angola.

Les "Verts" entameront la compétition le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00).

"Le pays sera connu une fois les matchs amicaux programmés sur place. Nous avons des propositions, nous sommes en phase de pourparlers. Nous allons éventuellement affronter des sélections du chapeau 4 lors du tirage au sort. Le sélectionneur national veut jouer au maximum deux tests amicaux", a-t-il ajouté.

"Nous n'avons pas lésiné sur les moyens"

Concernant le séjour des "Verts" dans la ville de Bouaké, Walid Sadi a assuré que ce volet a été finalisé, estimant que la sélection sera mise dans des conditions "très confortables."

"Comme je l'avais dit auparavant, nous avons réquisitionné tout un établissement "L'Hôtel du Stade" qui jouxte l'enceinte sportive de Bouaké.

Cet hôtel a été complétement rénové, et a même été homologué par la Confédération africaine (CAF)."

Et d'enchaîner: "Les joueurs seront mis dans des conditions semblables à celles de la CAN-2019 en Egypte, remportée par l'Algérie. Nous n'avons pas lésiné sur les moyens pour offrir le meilleur cadre possible afin que l'équipe nationale puisse s'exprimer pleinement lors de cette CAN-2023."

Enfin, le président de la FAF a révélé que les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez "entreront en stage durant la dernière semaine de décembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa", avant de s'envoler pour le pays désigné pour le stage précompétitif, quelques jours plus tard.

L'Algérie s'est qualifiée haut la main pour la CAN-2023, en dominant le groupe F avec 16 points en six matchs devant la Tanzanie (8 pts), également qualifiée, l'Ouganda (7 pts) et le Niger (2 pts).

Les nations qualifiées ont été réparties en six groupes de quatre équipes chacun. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les 8es de finale de cette 34e édition, qui se déroulera dans cinq villes ivoiriennes : Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pedro.