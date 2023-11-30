تشييع جثمان محافظ مهرجان الراي صباح يوم السبت

أشعرت مديرية الثقافة و الفنون لولاية سيدي بلعباس أمس جميع الفنانين و الجمعيات الثقافية ومختلف الناشطين والفاعلين في مجال الفن و الثقافة عن ترقب وصول جثمان محافظ المهرجان الوطني لأغنية الراي المرحوم الفنان بوسماحة محمد إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة مساء يوم الجمعة 01 ديسمبر 2023 ، على أن تكون مراسيم الدفن صبيحة يوم السبت 02 ديسمبر2023 بمقبرة مسقط رأسه ببلدية الضاية 100 كم جنوبي عاصمة الولاية سيدي بلعباس.

وكانت المديرية قد أعلنت تسخيرها لحافلتين ستوضعان تحت تصرف الراغبين في تأدية واجب العزاء وحضور الجنازة ،وهما اللتان ستنطلقان من أمام مقر مديرية الثقافة و الفنون إلى بلدية الضاية في حدود الساعة 07:30 صباحا، فيما لا زالت آثار الحزن بادية على أعداد معتبرة من محبي وأصدقاء الشاب محمد بوسماحة الذي كان محبوبا وذات شعبية كبيرة في الأوساط الشبانية المحلية.

وكان فقيد الأغنية الشبابية قد تعرض في حدود فجر يوم ال 27 نوفمبر الجاري لحادث مرور مروع أودى بحياته بضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل بمعية الفقيد الآخر الموزع الموسيقي الشهير محمد عيدر المعروف بتسمية "أمين لاكولومب" بعدما كان الثنائي بصدد القيام بجولة فنية ثانية بعدما قادتهما الأولى إلى عدد من المدن الايطالية.