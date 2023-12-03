الوالي يجمد نشاط المجلس البلدي لبلدية عنابة

جمد عشية أمس، والي عنابة عبد القادر جلاوي نشاط المجلس الشعبي لبلدية عنابة، مع تكليف رئيس الدائرة، بتسيير شؤون المجلس البلدي إلى إشعار آخر.

جاء قرار تجميد نشاط مجلس بلدية عاصمة الولاية، من طرف الوالي، تنفيذا لمواد قانون البلدية، بعد حالة الانسداد الناتجة عن العديد من الخلافات، وعدم الانسجام والاختلاف في طريقة تسيير المجلس الشعبي البلدي منذ عدة أشهر من طرف رئيس البلدية يوسف شوشان المنتخب عن حزب حركة مجتمع السلم.

ودفع هذا الصراع الداخلي في بيت المجلس الشعبي لبلدية عنابة، بأغلبية أعضائه إلى توجيه رسالة رسمية إلى الوالي، يطالبون من خلالها باستقالة رئيس المجلس، محملين إياه مسؤولية تعطل التنمية المحلية، ناهيك عن الانفرادية في اتخاذ العديد من القرارات، التي تندرج في صميم مهامهم كمنتخبين.

وحمل المنتخبون المحتجون، الذين فاق عددهم 24 عضوا من مجموع 43 عضوا، رئيس البلدية يوسف شوشان، الحصيلة السلبية للمجلس منذ تنصيبه، بسبب ما وصفوه بالتسيير العشوائي، والاختلال الواضح داخل إدارة البلدية، وكذا ضعف تسيير الهيئة التنفيذية، بالإضافة إلى عدم إشراك أعضاء المجلس البلدي في القرارات، التي تساهم في تحسين الإطار المعيشي لسكان البلدية.