وفاة الفنان المصري اشرف عبدالغفور في حادث مرور



توفي مساء اليوم الفنان المصري أشرف عبدالغفور، عن عمرً يناهز 81 عامًا بعد تعرضه لحادث سير رفقة زوجته في طريق القاهرة الصحراوي.حيث تم نقل جثته لاحد المستشفيات بالشيخ زايد وكذلك زوجته الا انه لفظ انفايه بينما تتواجد زوجته في العناية المركزة لخطوره حالتها.

يذكر أن الراحل أشرف عبدالغفور هو والد النجمة ريهام عبدالغفور، وقدم أخر أعماله مسلسل رشيد في رمضان الماضي من بطولة محمد ممدوح ونجلته النجمة ريهام عبدالغفور وإخراج مي ممدوح.يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور ولد في 22 جوان 1942 ، في مدينة المحلة الكبرى واشتهر بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية والدينية حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم التمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015. وقد قدم الفنان أشرف عبدالغفور أعمالا هامة خلال مسيرته الفنية أبرزها: "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة 3030٫ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".شهد المسرح أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية «جلفدان هانم». وآخر أعماله المسرحية دور «جلوستر» في مسرحية «الملك لير» عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.