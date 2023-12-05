المدية: شرفي يقف على ظروف اختتام مراجعة القوائم الانتخابية

حل، مساء اليوم، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بالمدية، للإشراف على اختتام المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية.

المحطة الأولى كانت معاينة الأرضية المقترحة لانجاز مقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات أين عاين الموقع مشيدا بأهميته ما سيمكن من تسهيل مهام عمل المندوبية، فيما كانت المحطة الثانية بلدية وزرة أين تفقد عمل لجنة مراجعة القوائم الانتخابية وذلك بمقر المندوبية البلدية.

كما زار رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بمعية والي الولاية مقر المندوبية الولائية للسلطة أين وقف على سير المراجعة الخاصة بالقوائم وقد أكد شرفي في تصريح صحفي، على إثر وقوفه على ظروف اختتام المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية، أن عملية المراجعة "تسير في ظل تنظيم محكم وتواجد فعال لكل المكلفين بحسن سيرها".

للعلم، فقد تم تسجيل خلال المراجعة الحالية على مستوى 1541 لجنة مراجعة القوائم الانتخابية النتائج الأولية التالية إلى غاية 04 ديسمبر 2023 عدد المسجلين :412832، عدد المشطوبين 340268 أما الهيئة الناخبة الأولية لغاية 4 ديسمبر فقد بلغت 2340286.

وقد تم خلال المراجعة الحالية توفير الإطار البشري الضروري والمؤهل من خلال 1541 قاضيا لرئاسة 1541 لجنة بلدية و4623 ناخبين كأعضاء ضمن اللجان البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية و5956 من الدعم المكتبي على مستوى أمانات اللجان البلدية.