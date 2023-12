Le ministre de la Communication reçoit le Directeur exécutif d'ARABSAT

Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a reçu, mardi, le Directeur exécutif d'ARABSAT, Al-Hamedi Bin Manahi Bin Fahad Al-Anezi et la délégation l'accompagnant, précise un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, M. Laagab a mis en avant "la politique de l'Etat et la stratégie du ministère visant à diversifier les partenariats médiatiques entre les différentes institutions de diffusion et rechercher, impérativement, de plus larges moyens pour renforcer la présence de l'Algérie sur le système mondial de diffusion".

L'occasion était, également, pour le ministre d'exprimer "la volonté de l'Algérie de développer les relations avec ARABSAT, notamment en ce qui concerne le volet formation, ce qui est prévu par la nouvelle loi sur l'information pour garantir une formation de qualité au profit des journalistes et des professionnels et être au diapason des développements technologiques et techniques modernes dans le secteur de l'information et de la communication".

Laagab a passé en revue les "nouveaux acquis de la loi sur l'audiovisuel pour les chaînes de télévision, ouvrant grand la voie à la création d'autres chaînes de télévision dans l'avenir", rappelant que l'Etablissement public de Télédiffusion d'Algérie (TDA) était le "seul habilité à conclure des partenariats et des accords et à suivre les aspects techniques avec ARABSAT ou autres".

Pour sa part, le Directeur général d'ARABSAT a présenté "un exposé détaillé sur les atouts de son institution et les services qu'elle offre à tous ses opérateurs, dont l'Algérie, placée en tête de ses stratégies".

Dans ce contexte, Al-Anezi a dit accueillir "favorablement, toutes les idées susceptibles de développer et de renforcer les relations avec l'Algérie", exprimant son admiration pour la "diversité culturelle et touristique de l'Algérie et les possibilités immenses dont elle dispose dans divers domaines", d'où la nécessité, selon lui, "de les mettre en valeur et de donner à l'Algérie la place qui lui sied dans le système de diffusion en transmettant son image dans le monde entier, d'autant qu'ARABSAT dispose de 10 satellites et garantit une couverture complète en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie".

Les deux parties ont convenu de la "nécessité de promouvoir les relations de coopération entre l'Algérie et ARABSAT à des horizons plus larges et de les concrétiser sur le terrain", tout en "fournissant un service médiatique de qualité et un contenu médiatique pertinent".

L'audience s'est déroulée au siège du ministère de la Communication en présence de "représentants de TDA, de cadres du ministère et des deux Directeurs généraux de la Radio et de la Télévision nationales".