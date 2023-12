Le bilan de l’accident de la route qui s’est produit au niveau de la route A46 de la wilaya d’Ouled Djelal s’est alourdit et atteint 8 morts.

L’accident a eu lieu suite à la collision entre deux camions et un bus de transport de voyageurs qui assure la ligne Biskra-Alger.

En plus des huit morts, cet accident a fait 20 blessés.

Ce bilan est prévu d’être, malheureusement, revu à la hausse.