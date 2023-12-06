وزير الصحة في زيارة عمل لولاية تندوف

بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شرع وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء في زيارة عمل وتفقد لولاية تندوف مرفوقا بوفد وزاري هام يضم إطارات من الإدارة المركزية وكذا خبراء في عدة تخصصات.

وحسب بيان وزارة الصحة يشمل برنامج الزيارة التفقدية زيارة المستشفى المختلط "بني الحواس" تندوف، وسيتم وضع حيز الخدمة وحدة معالجة الأمراض السرطانية بالمستشفى المختلط وكذا إعطاء إشارة انطلاق قافلة طبية لفائدة البدو الرحل بالولاية وزيارة مصلحة الأشعة بالمستشفى المختلط.

كما سيستمع الوزير إلى عروض حول وضعية القطاع بما فيها البرامج الجارية المسجلة لفائدة القطاع والرامية إلى إنجاز الهياكل الصحية المتمثلة في مشروع إنجاز مستشفى 120سرير ببلدية تندوف، مشروع إنجاز مستشفى 60سريرا (الأمومة والطفل) ببلدية تندوف ووحدة المراقبة الصحية على الحدود.

وسيقف الوزير أيضا على احتياجات ساكنة الولاية في المجال الصحي من خلال جلسة عمل سيعقدها بحضور السلطات المحلية وإطارات القطاع.