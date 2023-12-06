إحباط محاولات إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 29 نوفمبر إلى 05 ديسمبر 2023.

ووفق بيان وزارة الدفاع، فإن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (12) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أشارت الوزارة، إلى أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، أوقفت (70) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (13) قنطارا و(32) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (348758) قرص مهلوس.

فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، (178) شخصا وضبطت (16) مركبة و(118) مولدات كهربائية و(76) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن و(30) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (30) شخصا آخر وضبط (19) بندقية صيد و(48227) لتر من الوقود و(06) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(20) قنطارا من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (41) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (78) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.