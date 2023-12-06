تعاون عسكري جزائري تونسي

استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول "محمد الغول" رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، وذلك على هامش أشغال الدورة السابعة عشر للجنة المختلطة الجزائرية-التونسية، المُكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد التونسي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

في ختام اللقاء، وفق ذات المصدر تبادل الطرفان هدايا رمزية.