أهم مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، تناول، على وجه الخصوص، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري.

يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالعقار الاقتصادي الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني.

كما درست الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ البرنامج التنموي التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة ولاية تيسمسيلت، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توجيه أراضي لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات هذه الولاية.

وتناول الاجتماع أيضا الصيغة المعدلة للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، على ضوء التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية الداعية إلى إثراء المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار مخرجات الجلسات الوطنية للتشاور مع الفاعليين ومهنيي الصناعة السينماتوغرافية والتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص في هذا المجال. فضلا عن ضبط آلية واضحة لتمويل المشاريع السينمائية.