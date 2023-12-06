المكتبات الجزائرية تعرض تجربتها في ملتقى دولي بالرياض

شاركت الجزائر يومي 5 و6 ديسمبر في فعاليات الدورة الخامسة لاجتماع الخبراء العرب والصينيين في المكتبات والمعلومات في إطار منتدى التعاون العربي الصيني تحت عنوان "تحول خدمات المكتبات في ظل تغير بيئة المعلومات"، وذلك بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض المملكة العربية السعودية.

وافتتحت الدورة من طرف وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي بحضور المشرف العام على المكتبة أ. فيصل بن معمر، والوزير المفوض بجامعة الدول العربية د. هالة جاد، والخبراء من الجانبين العربي والصيني.

وبحسب بيان لوزارة الثقافة فإن الملتقى تناول أربع محاور ناقش من خلالها المشاركون دور المكتبات وتطور خدماتها في ظل التكنولوجيات الحديثة.

وكان بن زيطة مصطفى، مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية أدرار المشارك في الدورة مداخلة حول أفق التعاون بين المكتبات العربية والمكتبات الصينية في ظل تغير بيئة المعلومات الواقع والأفاق وتطرق من خلالها كذلك إلى عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر والصين، ومن أبرز مظاهرها الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للصين والتي تُوجت بتوقيع 19 اتفاقية في مختلف المجالات.

وأبرز المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجزائر في تطوير المكتبات وتعزيز دورها المجتمعي من حيث الهياكل والوسائل التقنية والفنين المؤهلين لإدارتها، وآفاق التعاون بين الجزائر والصين في مجال تطوير خدمات المكتبات، كما أبرز التجربة المتميزة التي قدمتها المكتبات الرئيسية الجزائرية في استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير خدماتها، دون إغفال دور الجزائر عربيا وإفريقيا في تحقيق تعاون دولي في مجال الثقافة والعلوم والفنون.