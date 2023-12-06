عرقاب يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, وفدا عن صندوق النقد الدولي يقوده كريس جيريغات, رئيس بعثة الصندوق إلى الجزائر, حسبما جاء في بيان للوزارة.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الطاقة والمناجم بحضور اطارات من الوزارة وممثل بنك الجزائر, في إطار المشاورات السنوية لصندوق النقد الدولي بموجب المادة الرابعة, يضيف ذات المصدر.

وبالمناسبة, عرض عرقاب, المحاور الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم, وكذلك الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم.

كما ذكر بجهود القطاع لتنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ الاصلاحات الواردة في خطة عمل الحكومة المنبثق من خلال البرنامج الاقتصادي لرئيس الجمهورية.

وفي هذا الصدد, أشار الوزير إلى التدابير المتوخاة لتعزيز النمو الاقتصادي والدور الذي يلعبه قطاع الطاقة والمناجم في العديد من الجوانب من تلبية الحاجيات الوطنية من الطاقة (كهرباء, غاز ومواد بترولية), وكذا العمل على تأمين التغطية الطاقوية في البلاد على المدى الطويل, والمساهمة في أمن الطاقة العالمي (النفط والغاز وغيرها), لاسيما من حيث الانتظام والاستقرار والموثوقية ومن خلال زيادة قدرات الانتاج وتطوير الصناعات التحويلية للمحروقات والمناجم, على غرار تطوير البتروكيماويات وتحويل الموارد المعدنية.

يضاف إلى ذلك, العمل على تحقيق انتقال طاقوي سلس عبر تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في الجزائر, حسب البيان.