وزارة التجارة تسحب ثلاث علامات لكواشف الغاز وجهاز تدفئة

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الخميس، عن السحب الفوري لثلاثة أجهزة لكواشف أحادي أكسيد الكربون من السوق.

وأوضح بيان الوزارة، أنه في إطار مواصلة العملية الرقابية الخاصة بالتأكد من مطابقة أجهزة التدفئة بالغاز وكواشف أحادي أكسيد الكربون لمتطلبات الأمن الخاصة بها، وبعد التجارب المنجزة على مستوى مخابر قمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، تبين عدم مطابقة أجهزة كواشف أحادي أكسيد الكربون لعلامة براند Brand من نوع" Brand Arina"،علامة سوناريك" SONARIC" من نوع JKD-602 .وعلامة كوندور" Condor "من نوع CMD220 .

وأضاف ذات المصدر، أن نتائج التجارب المنجزة على جهاز التدفئة الحامل لعلامة "Maxwell " نموذج " Max RGD10ND "، عن عدم مطابقته لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.

وعليه دعت الوزارة، جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة إلى التوقف عن استعمالها فورا.