مسابقة وطنية بخصوص فيلم الإمام المغيلي

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم "قريبا" إطلاق مسابقة وطنية لاختيار أحسن سيناريو لإنجاز مشروع فيلم سينمائي حول الفقيه والداعية الجزائري الشيخ محمد عبد الكريم المغيلي.

وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضحت الوزيرة أن قطاعها سيعمد "ضمن برنامج الدعم السينمائي لسنة 2024 إلى إطلاق مسابقة وطنية لاختيار سيناريو الفيلم حول هذه الشخصية "متعددة الأبعاد التي كانت تحظى بمكانة مرموقة في الجزائر وخارجها خصوصا في البلدان الإفريقية".

وأكدت أن إنجاز هذا المشروع السينمائي يتطلب "توفير الشروط الضرورية والعوامل التقنية والفنية، على غرار توفر سيناريو جامع حول هذه الشخصية متعددة الأبعاد"، و"يليق بدورها الريادي من خلال مشروعه الحضاري والثقافي والديني في الجزائر وإفريقيا".

كما أشارت إلى تنظيم ملتقى دولي بالجزائر في 12 و13 ديسمبر 2022 حول المغيلي "كان له صدى كبيرا"، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة قد قامت "بتنفيذ جزء من توصياته"، على غرار التكفل بطبع آلاف النسخ من كتاب تعريفي حول حياته وآرائه باللغات العربية والفرنسية والانجليزية والهوسا.