مراد في زيارة عمل إلى ولاية تندوف

حل صباح اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، ابراهيم مراد ، والوفد المرافق له بمطار الرائد فراج بتندوف.

وجاء في الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أنه "تنفيذا لقرارات السٌيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الرسمية الأخيرة لولاية تندوف، حل صباح اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، ابراهيم مراد ، والوفد المرافق له بمطار الرائد فراج بتندوف.

وستخصص لإعداد البرنامج التنموي التكميلي الذي أقره السّيد ئيس الجمهورية لفائدة ولاية تندوف.

و كان في استقبال مراّد ،كل من والي ولاية تندوف، دحو مصطفى رفقة السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور أعضاء اللجنة الأمنية و نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من اطارات الولاية.