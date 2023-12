Démantèlement d'un réseau criminel à Alger

La section de recherches de la Gendarmerie nationale (GN) de Bir Mourad Raïs ont procédé, en coordination avec la brigade de la GN de Oued Smar (Alger), au démantèlement d'un dangereux réseau spécialisé dans le cambriolage d'usines, avec la récupération d'une somme d'argent et la saisie des moyens utilisés par les cambrioleurs, indique vendredi un communiqué des services de la GN.

L'affaire a été enclenchée suite à des informations parvenues au centre des opérations au Groupement, faisant état "d'un cambriolage commis par un groupe d'individus cagoulés et munis d'armes", précise la même source.

L'intervention rapide des éléments de la GN a permis "l'arrestation en flagrant délit de 3 individus portant des cagoules et des gants et munis de moyens utilisés pour forcer les portes et commettre le cambriolage, outre la saisie d'une somme d'argent de 11 millions de centimes, 4 pneus, 4 batteries et d'autres objets utilisés dans le vol", souligne le communiqué.

Après une enquête approfondie et l'exploitation des enregistrements (caméras et vidéos) récupérés auprès des victimes, les éléments de la GN ont procédé, sous la supervision du Procureur de la République, territorialement compétent, à l'arrestation de tous les membres du réseau, au nombre de 6, avec la saisie de deux (02) véhicules et d'un motocycle utilisés dans les opérations de vol.

Ils ont également réussi à résoudre plusieurs autres affaires similaires enregistrées récemment impliquant les membres de cette bande au niveau du territoire de compétence du Groupement territorial de la GN.

Après achèvement des procédures légales, les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime de vol avec circonstances aggravantes d'utilisation d'armes et d'un véhicule, de violence, de menace, d'escalade et d'effraction, conclut le communiqué