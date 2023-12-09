إبراز دور الزوايا في الحفاظ على الوحدة الوطنية

أكد وزير الدولة عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون مصطفى القاسيمي الحسيني على هامش إشرافه على تدشين زاوية الوادي الأخضر القاسمية بقرية الواد لخضر ببلدية الحمادية جنوب برج بوعريريج، بحضور والي الولاية كمال نويصر والسلطات المدنية والعسكرية دور الزوايا هو الحفاظ على الوحدة الوطنية والمرجعية الدينية، والوطنية الجامعة التي تمثل ضمان وحصانة وصمام الأمان لبقاء الجزائر ووحدة أبنائها والتفافهم حول قيمهم، ومقومات أمتهم والحفاظ على الاستقلال وقال "هي الجزائر بكل ما توحي به من دلالات بوحدة شعبها وبماضيها وحاضرها ومستقبلها"، وأضاف بأن الزوايا كانت وقت الاستعمار صمام الأمان للمقومات الوطنية، وهي تعمل على الحفاظ على أمانة الاستقلال ومقومات الأمة ووحدة شعبها وأرضها وتحصن الأجيال بركن الإيمان وتصليح النفوس، من خلال استقطاب النشء وتلقينه تلك المبادئ والقيم الوطنية والدينية خاصة تلاميذ المدارس، لتكون حسبه بداية طريقهم من القرآن وينشئون بتربية القرآن ليكونوا خير حماة ورعاة وبناة للوطن وخير خلف لخير سلف، ودعا الأئمة والمشايخ إلى إعداد خطاب ديني حامل لروح التفاؤل، مبرزا دور الزوايا في زرع قيم الوسطية والتسامح، بعيدا عن التعصب قائلا "نحن اليوم في أمس الحاجة إلى ترقية هذا الخطاب يجب أن يكون أقرب إلى الواقع يتلمس احتياجات الناس وتطلعاتهم وانشغالاتهم يجب أن يراعي فقه الأولويات وفقه المقاصد خطاب يوجه إلى فئات المجتمع مع الحرص أن يكون خطاب مؤلف وجامع ويحترم المخالف ومنهجه الوسطية والاعتدال يراعي ويحترم ولا يقصى الرأي الأخر ويحرص على التمسك بالثوابت مهما تتغير الظروف والأحوال.

وعن موقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية أوضح في ذات السياق بأن الجزائر لها مواقفها المبدئية والتاريخية، الثابتة بالنسبة لفلسطين وشعبها مؤكدا، وهو اليوم أكثر ثباتا ورسوخا وبيانا لاسيما في ظل هذه الظروف الأليمة الحالكة التي يمر بها الشعب الفلسطيني مشيرا بأن الجزائر أظهرت من خلال منابر عدة ومن خلال ما أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أكثر من خطاب، لإعطاء القضية مكانتها المستحقة، مطالبة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية بتفعيل قراراتها الصادرة منذ عقود، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ لاستعادة الحق الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية بسيادتها الكاملة عاصمتها القدس الشريف.

للإشارة أشرف وزير الدولة خلال زيارته التي استهلها مساء أول أمس بالزاوية الطاهرية القاسمية بحي بومرقد على ندوة علمية بعنوان "إصلاح المجتمع وتحصين الأجيال بصفته شيخ الزاوية القاسمية كما قام يوم أمس افتتاح زاوية الوادي الأخضر.