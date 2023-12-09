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شركة النقل البحري توضح

9 ديسمبر 2023 ()
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كشفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أن رحلة مرسيليا_ الجزائر بتاريخ 09 ديسمبر قد جرت في ظروف جد عادية ( عكس ما تم الترويج له عبر بعض الفيديوهات المغلوطة)، محملة تحمل المسؤلية كاملة لأصحاب هذه الفيديوهات البعيدة عن الواقع. وفي بيان لها اوضحت الشركة أن "سفينة "باجي مختار 3" اقلت ما مقداره 618 سيارة وهو ما يفوق القدرة الإستيعابية لمرآب السفينة، كما تظهره الصور المرفقة". كما ذكرت لمؤسسة المسافرين أن أي تعديل يطرأ على تذاكر السفر غير مقبول من طرف السلطات الأمنية المينائية الفرنسية، وهو الأمر الذي يستوجب مزيدا من الدقة أثناء عملية الحجز و التركيز أثناء ملئ البيانات، على المنصة الجديدة التي أطلقتها الشركة".

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