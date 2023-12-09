اليات جديدة لتثمين المياه المستعملة المصفاة

شارك الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في فعاليات اليوم الدراسي المنعقد بمقر وزارة الري والمتمحور حول تثمين المياهالمستعملة المصفاة في الفلاحة والصناعة تجارب وافاق. وحسب بيان لذات الهيئة فقد "تخلل اليوم الدراسي عديد المداخلات التي تناولت الموضوع الرئيسي ألا وهو المياه الغير تقليدية المياه المستعملة المصفاة على غرار ما تقدم به المدير العام للديوان الوطني فقد للسقي وصرف المياه ركروكي نصر الدين تحت عنوان اعادة استخدام المباه المستعملة المصفاة في محيطات السقي الكبرى". و قد عرف اللقاء، حسب ذات المصدر ، "التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه والديوان الوطني للتطهير لضبط أليات التعاون بين المؤسستين في مجال تثمين المياه المستعملة المصفاة".