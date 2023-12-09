وزيرة الثقافة تكرم الروائي أمين الزاوي

أشرف الأمين العام للوزارة علي سبع السبت 09 ديسمبر بالمكتبة الوطنية الجزائرية على فعاليات منتدى الكتاب الذي استضاف الروائي والكاتب الجزائري الكبير أمين الزاوي، تحت عنوان "مدخل إلى التعددية الأدبية في الجزائر المعاصرة".

وحسب بيان للوزارة، فقد "استعرض ضيف المنتدى مساره ومنجزه الأدبي, وكرمت وزيرة الثقافة والفنون بالمناسبة الأديب الجزائري الكبير الروائي الدكتور أمين الزاوي، معتبرة أنه أحد أعمدة الرواية الجزائرية المعاصرة، وذلك تقديرا لمساره الأدبي والثقافي والأكاديمي الحافل بالإنجازات والعطاء، من خلال إنتاجه الأدبي المتمثل في عديد الروايات ، إضافة إلى مجموعتين قصصيتين كما ترجمت رواياته إلى ثلاث عشرة لغة."