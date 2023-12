Guterres : la crédibilité du Conseil de sécurité de l’ONU est en jeu

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que l’autorité et la crédibilité du Conseil de sécurité avaient été minées par l’incapacité à adopter une résolution de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Lors de l’ouverture du Forum de Doha au Qatar, Antonio Guterres a noté que "la crédibilité et l’autorité des Nations Unies et du Conseil de sécurité ont été compromises par leur incapacité à adopter la résolution de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Aucune trêve humanitaire n’a été conclue, mais cela n’exclut pas la nécessité de continuer à plaider en sa faveur ", "Je n’abandonnerai pas et je continuerai à appeler à un cessez-le-feu" a-t-il insisté.

"Le nombre de victimes civiles en deux mois d’opérations militaires est sans précédent, ils sont également menacés par une catastrophe humanitaire et des risques d’épidémies".

Les États-Unis ont utilisé leur veto contre un projet de résolution soumis par les Émirats arabes unis appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.

Treize des quinze pays membres du Conseil ont voté en faveur du projet de résolution, les États-Unis y ont opposé leur véto et la Grande-Bretagne s’est abstenue de voter.

Le projet de résolution avait appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, à la nécessité de libérer immédiatement et sans condition tous les otages et d’assurer l’accès humanitaire à la bande de Gaza.