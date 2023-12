Arkab à Doha pour une Conférence sur l'énergie et à une réunion de l'OPAEP

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part aux travaux de la 12e Conférence arabe sur l'énergie, prévue lundi et mardi à Doha (Qatar), et à la réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), indique un communiqué du ministère.

Arkab sera accompagné des PDG de Sonatrach et de Sonelgaz, ainsi que des cadres du ministère et des deux Groupes, précise la même source.

Placée sous le thème "Energie et coopération arabe", la 12e Conférence arabe sur l'énergie réunit plusieurs ministres et responsables du secteur de l'énergie dans les pays arabes, sous le patronage de Son Altesse, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani", Emir de l'Etat du Qatar, ajoute le communiqué.

La conférence examinera, deux jours durant, plusieurs dossiers importants, en tête desquels les développements sur les marchés mondiaux de l'énergie et leurs répercussions sur le secteur arabe de l'énergie, outre des questions liées à l'énergie, à l'environnement et au développement durable.

En marge de travaux de cette conférence, M. Arkab participera à la 111e réunion du Conseil des ministres de l'OPAEP, qui examinera diverses questions liées aux travaux et aux activités de l'organisation.

Il s'agit essentiellement de passer en revue les derniers développements liés à la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres concernant le développement des activités de l'OPAEP, sa restructuration, le développement des systèmes d'information au sein de l'organisation, la formation, et les rapports élaborés par le Secrétariat général de l'OPAEP sur la situation mondiale du pétrole et du gaz, précise le communiqué.

L'Algérie présidera la première séance technique intitulée "Les sources d'énergie dans les pays arabes et dans le monde", laquelle planchera sur plusieurs documents de recherche, dont "Le pétrole et le gaz naturel dans les pays arabes et dans le monde", présenté par l'OPAEP, et "L'avenir de l'énergie nucléaire dans les pays arabes", qui sera présenté par le Directeur général de l'Agence arabe de l'énergie atomique.

Le ministre tiendra, également, plusieurs séances de travail avec les ministres arabes prenant part à cette conférence, conclut le communiqué.