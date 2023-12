L'Algérie célèbre demain la Journée internationale de la montagne

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, par le biais de la Direction générale des forêts (DGF), célébrera demain lundi, la Journée internationale de la montagne, sous le thème: "Restaurer les écosystèmes de montagne", indique dimanche un communiqué de la DGF.

"Le 11 décembre, journée internationale de la montagne, est célébrée, chaque année, par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à travers la Direction générale des forêts, (Point focal national pour le partenariat de la montagne)", a précisé la même source.

L'évènement sera célébré, à travers le territoire national, sous le thème "restaurer les écosystèmes de montagne" et "correspond aux objectifs de l'initiative de la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes 2021-2030", a fait savoir le communiqué.

"Le partenariat de la montagne, rappelons-le, est une alliance volontaire des Nations Unies qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des populations de montagne et pour la préservation des ressources naturelles existantes", a ajouté la DGF.

"L'importance et la fragilité de ces milieux naturels, nous oblige à les préserver, et à exploiter leurs ressources dans un cadre de développement durable, pour garder l'équilibre dans ces milieux qui constituent un réservoir de connaissances et une référence pour la recherche scientifique", est-il également mentionné dans le communiqué.

Dans ce contexte, la DGF a relevé que "malheureusement, les changements climatiques, les pratiques agricoles non durables, l'exploitation minière, l'exploitation forestière et le braconnage sont autant de facteurs qui nuisent à la biodiversité des montagnes".

De plus, "les changements dans l'utilisation des terres et l'occupation du sol, ainsi que les catastrophes naturelles, accélèrent la perte de la biodiversité et contribuent à créer un environnement fragile pour les communautés de montagne", a-t-on encore souligné dans le communiqué.