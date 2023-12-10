أهم قرارات مجلس الوزراء

ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية ا عبد المجيد تبون،، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا منها: وضعية صوامع تخزين الحبوب، مصنع الإسمنت بالجلفة، ومشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيض، متابعة مشروعي إنجاز المدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي" ،الخط المنجمي للسكة الحديدية: بشار –تندوف –غارا جبيلات، ووضعية محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى دراسة معطيات توازن تموين الأسواق الوطنية.

بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية ومنحه الكلمة للسيد الوزير الأول ليعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

وضعية صوامع تخزين الحبوب

ـ التحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب، إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة، وكذا المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين.

ـ شدّد الرئيس على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.

ـ تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه.

ـ كلّف الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها.

مشروع إنجاز الخط المنجمي للسكة الحديدية بشارـ تندوف ـ غارا جبيلات

ـ شدد الرئيس، مرة أخرى، على احترام آجال إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، بالنسبة للجزائر، واحترام نوعية القدرات للتقدم بوتيرة تتماشى والمقاييس الدولية في هذا المجال، والمتمثلة في إنجاز أكثر من 2 كلم يوميا.

مشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيّض ومصنع الإسمنت بالجلفة

ـ وجّه الرئيس وزير الصناعة بدراسة كل الظروف التقنية والمالية التي تسمح بانطلاق مشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ، بولاية البيّض.

ـ شدّد رئيس الجمهورية على تسريع الإجراءات لاستكمال مصنع الإسمنت بالجلفة، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة إلى مواطني الولاية.

قطاع الطاقة

ـ وجّه الرئيس وزير القطاع، بإعادة بعث محطة تكرير البترول بحاسي مسعود في أقرب الآجال.

ـ أمر بمضاعفة المجهودات وتنويع القدرات في إنتاج المواد البترولية المشتقة، لتصديرها إلى الخارج، كقيمة إضافية كبرى.

تقدم مشاريع محطات تحلية مياه البحر

ـ شدّد رئيس الجمهورية على الإسراع في استكمال إنجاز محطات تحلية مياه البحر، على طول الشريط الساحلي للبلاد قصد ضمان توفير المياه لمواطنينا.

تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء والبقول الجافة

ـ شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بتحقيق التوازن في الأسواق الوطنية.

ـ تقديم تصور ودراسة دقيقين لاحتياجات السوق الوطنية، تفاديا لأي تذبذب، وحفاظا على استقرار الأسعار.

مشروع الصناعة السينماتوغرافية

ـ كلّف الرئيس وزيرة الثقافة باستحداث هيئة وطنية، توكل مهامها إلى أهل القطاع للإشراف على العمل السينمائي، وتشجيع النهوض به في هذا المجال الحيوي، خاصة مع بروز بعض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب الشبانية، في التمثيل والإخراج، خلال السنوات الأخيرة.

ـ أمر الرئيس بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية، داخل الجزائر، واستقطاب الكفاءات من أبناء الجالية الوطنية، بفسح المجال أمامهم لتقديم أعمالهم وإسهاماتهم، وذلك بجعل سنة 2024 عام انطلاق الإنتاج السينمائي.

ـ تلتزم الدولة بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 في المائة، من خلال قروض بنكية، مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية، تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي.

ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالموافقة على استكمال إنجاز منفذ الطريق السريع، الذي يربط ميناء وهران بالطريق السيار، شرق –غرب، والمصادقة على مرسوم تنفيذي، يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، ومشروع صفقة لإنجاز أشغال التهيئة والشبكات المختلفة للمدينة الإعلامية "دزاير ميديا سيتي"، بالإضافة إلى المصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.