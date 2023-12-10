مسلمو أمريكا يطلقون حملة مناهضة لبايدن

قال موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، إن الأمريكيين المسلمين في عدة ولايات “متأرجحة” سيجتمعون في ولاية ميشيغان لبدء حملة يطلقون عليها اسم “تخلَّوا عن بايدن” (AbandonBiden)، تجسيدا لغضبهم من تعامل الرئيس جو بايدن مع حرب إسرائيل على غزة، ما يمكن أن يقلل فرص إعادة انتخابه في معظم الولايات “المتأرجحة” لعام 2024 بعد أن فاز فيها عام 2020. ومن المتوقع أن يجتمع زعماء أمريكيون مسلمون من ولايات ميشيغان ومينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا في ديربورن التابعة لميشيغان، من أجل بدء الحملة الجديدة، حسب ذات الموقع.



وقال هؤلاء الزعماء إن مؤتمر “تخلوا عن بايدن 24” يعقد لسحب الدعم من الرئيس، بسبب “عدم رغبته في الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية الأبرياء في فلسطين وإسرائيل”، وأضاف البيان أن “زعماء الولايات المتأرجحة سيعملون معا لضمان خسارة بايدن انتخابات 2024”.



وذكر جيلاني حسين، منظّم هذه المجموعة، أن الزعماء المسلمين يدركون أن عدم دعم بايدن قد يؤدي لإعادة انتخاب سلفه دونالد ترامب الذي لا يحبه العديد من الأمريكيين المسلمين، بسبب تغريداته العنصرية عنهم، وجهوده لمنع المسلمين من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وأكد حسين: “نحن ندرك أن قرارنا قد يجعلنا نواجه في السنوات الأربع المقبلة وقتا أكثر صعوبة، لكننا نعتقد أن هذا سيمنحنا فرصة لإعادة المعايرة، وسيفرض على الديمقراطيين أن يفكروا هل يريدون أصواتنا أم لا”. وأشار الموقع إلى أن عدد الأمريكيين المسلمين، بمن فيهم العرب والسود والآسيويين، يبلغ حوالي 3.45 مليون نسمة، وفق مركز بيو للأبحاث. بينما يقدّر المعهد العربي الأمريكي أن حوالي 59% من الناخبين العرب الأمريكيين أيّدوا بايدن عام 2020، لكنه يقول إن استطلاعاته تشير إلى أن هذه النسبة انخفضت بشكل كبير الأسابيع الأخيرة.



