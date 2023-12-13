طائرات جديدة لإطفاء الحرائق قريبا في الجزائر

قال وزير الداخلية إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية جعل المواطن في صلب إهتماماته بغية تحقيق العيش الكريم له وحمايته من أخطار الكوارث

و في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, خلال جلسة علنية خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، أكد مراد، رئيس الجمهورية جعل من المواطن محور اهتماماته إذ تستحدث كل السياسات لجعله ينعم بالعيش الكريم في وسط خال من الأخطار بكل أنواعها (..) هذه المخاطر أحيانا قد تكون مفتعلة باعتبار الجزائر مستهدفة، مشيرا الى أن السلطات العمومية يقع على عاتقها مسؤولية تحيين مخططات الكوارث والعمل وفقا لمبدأ "التجهز لأسوأ السيناريوهات لتحقيق الجاهزية التامة لمواجهة أي أخطار طارئة بغية تفادي وقوع خسائر بشرية على وجه الخصوص.

وكشف مراد أن الجزائر ستستلم شهر جانفي المقبل طائرات جديدة لإطفاء الحرائق إلى جانب اعتزامها مواصلة استئجار طائرات إطفاء إضافية على غرار السنتين الأخيرتين فضلا عن اعتماد عدة استراتيجيات لمواجهة حرائق الغابات على غرار إعداد مهابط لطائرات الإطفاء وفتح المسالك الغابية.

كما أكد الوزير مراد على ضرورة إشراك المجتمع المدني بمختلف أطيافه في العمليات التحسيسية والتكوينية المتعلقة بالوقاية والحد من أخطار الكوارث سيما أن بعضها نتاج النشاط البشري على غرار البناء بالقرب من الأودية، والحرص على تطبيق المعايير المعتمدة قانونيا لتوفير وسط ملائم للمواطنين على مستوى كل التراب الوطني (..) التنمية عملية متواصلة لتحسين وضعية المواطنين.