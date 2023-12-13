مستجدات مشروع المدينة الجديدة بوغزول

أكد اليوم سيدي محمد بوشناق رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال الزيارة التي قادته اليوم إلى المدينة الجديدة بوغزول تأتي بغرض البحث عن سبل بعث مشروع المدينة الجديدة بوغزول الاستراتيجي وفق منظور اقتصادي جديد يتماشى مع الأهداف التنموية الكبرى التي تسعى بلادنا لتحقيقها مستقبلا، مضيفا أن مشروع المدينة الجديدة يدخل ضمن المشاريع الاستراتيجية المهيكلة لتنشيط منطقة الهضاب العليا لتكون قبلة للمستثمرين، مؤكدا على تعليمات رئيس الجمهورية للشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة.

اضاف المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران ان فتح الحوار لإعطاء رؤية جديدة حتى تكون لها الأهمية الجيوستراتيجية سيما وأنها ستكون لا محال القلب النابض للاستثمارات العمومية. وتجسيد النظرة الاقتصادية الجديدة في عديد المجالات، أما والي المدية جهيد موس فقد أكد بأن تواجد المجلس الموقر وهيئته الاستشارية مع مختلف الفاعلين المحليين والوطنيين من شأنه السماح بتبادل الخبرات وإعداد الدراسات الاستشرافية ضمن اللقاءات التشاورية التي باشرها المجلس لإعادة بعث مدينة بوغزول الجديدة وفق منظور اقتصادي يتماشى والأهداف التنموية الكبرى التي تراهن عليها بلادنا السائرة قدما نحو نهضة شاملة ونمو اقتصادي فعال، مشيدا بأن المجلس الذي أقره رئيس الجمهورية ضمن استراتيجية استكمال بناء الصرح المؤسساتي كمؤسسة استشارية فاعلة وفعالة لضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من منطلق الإيمان بأن الوصول للمبتغى يتطلب لزاما التعاون بين مختلف الفاعلين في إطار تشاركي قائم على التعاون وتبادل الخبرات.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الدراسات الاستشرافية التي يقوم بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص المسائل المتعلقة بالجوانب التي تدخل ضمن اختصاصه، قام اليوم البروفيسور سيدي محمد بوشناق خلادي، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بزيارة إلى مدينة الجديدة ببوغزول عقب سسلسة اللقاءات التشاورية التي عقدها والدوائر الوزارية والهيئات المركزية ذات الصلة بالمشروع لغرض بحث السبل الكفيلة بإعادة بعث هذا المشروع الاستراتيجي وفق منظور اقتصادي جديد يتماشى والأهداف التنموية الكبرى التي تسعى البلاد لتحقيقها.

ويدخل مشروع المدينة الجديدة بوغزول ضمن المشاريع الاستراتيجية المهيكلة التي تضمنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ويهدف لخلق نوع من التوازن بين المناطق ما يساعد على الحد من التمركز السكاني على الحافة الساحلية وتنشيط منطقة الهضاب العليا ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، وينتظر أن تتحول إلى قطب تنافسي بامتياز في مجالات عدة بالنظر لموقعها الاستراتيجي وامتلاكها مؤهلات القطب الاقتصادي.

هذا وقد تم تقديم عرض حول المدينة الجديدة بوغزول وأبرز التحديات المواجهة فيما تم تنظيم زيارة ميدانية لموقع المشروع للوقوف على أهم ما تم انجازه، بعد التعليمات المسداة من قبل السلطات العليا للبلاد أين تقرر إعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، بما فيها إشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية وتهيئتها لتكون شريان الإقلاع الاقتصادي الذي تراهن عليه الدولة.

ويذكر أن ولاية المدية اتخذت إجراءات هامة تتعلق بتحرير الوعاء العقاري وتجسيد نزع الملكية لصالح المنفعة العامة وتسوية مختلف الوضعيات العالقة.