محطة تحلية المياه بفوكة: هذه هي نسبة تقدم الأشغال

أجرى وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر فوكه 2 بولاية تيبازة، والتي أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء 05 جويلية من هذه السنة، على وضع حجرها الأساس، في إطار زيارة العمل والتفقد لولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ61 لعيد الاستقلال والشباب.

وجرت هذه الزيارة التفقدية بحضور والي ولاية تيبازة، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة فرع سوناطراك صاحبة المشروع، إضافة إلى الرئيس المدير العام لشركة كوسيدار للقنوات المكلفة بإنجاز الأشغال، وكذا رئيس المجلس الشعبي ونواب البرلمان بغرفتيه وممثلي السلطات المدنية والعسكرية بالولاية.

وقف الوزير على سير أشغال هذا المشروع والمتمثل في انجاز محطة تحلية مياه البحر فوكه 2، بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، ومتربع على مساحة 7.5 هكتار، والذي أوكل للشركة الجزائرية للطاقة AEC، فرع سوناطراك، في حين كُلُّفت شركة "كوسيدار-القنوات" بإنجاز هذه المحطة بسواعد مائة بالمائة جزائري.

وبهذه المناسبة، تلقى الوزير عرضا حول وتيرة تقدم المشروع الذي بلغت به نسبة الأشغال 45%، والتي ستسمح بتزويد مواطني الجهة الغربية من العاصمة وولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة، بالماء الشروب، حيث ينتظر أن يسهم المشروع في تغطية حاجيات حوالي 3 ملايين مواطن من الماء الشروب.

وتسير أشغال إنجاز هذه المحطة فيه بنظام 8/3 و 7/7 أيام بعدد عمال تجاوز الـ1050 عامل قصد التسريع في عملية الإنجاز، والتي ستشمل عدة بنى تحتية ومعدات تتمثل في مراكز الكهرباء والمحولات والمحطة التحتية الكهربائية، إلى جانب محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة ومياه الشرب وكذا خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي ومعالجة وتحديد السوائل والمياه المعالجة.

وتجدر الإشارة، أنّ إنجاز هذه المحطة، يندرج، ضمن تنفيذ البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي للسلطات العمومية الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلق بإنجاز 5 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها، تستفيد منها خمس ولايات وهي وهران (الرأس الأبيض)، بجاية (تيغرمت-توجة)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة 2) والطارف (كودية الدراوش).

شدد وزير الطاقة والمناجم، على ضرورة الدفع بوتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية المحددة لاستلام المشروع مما سيعزز الأمن المائي لـ3 ملايين مواطن. كما أشار الوزير على أن مصالح وزارة الطاقة والمناجم في كامل استعدادها لمرافقة جميع مشاريع تحلية مياه البحر الجارية لرفع جميع العراقيل والسير بطريقه سليمة لتجسيدها، كما هنأ الوزير كافة الطاقم العامل بالمشروع على بلوغهم نسبة متقدمة في الأشغال.

واختتم الوزير زيارته التفقدية، بزيارة محطة تحلية مياه البحر فوكة 1، واستمع لشروحات حول سير المحطة التي تنتج 120 ألف متر مكعب في اليوم.