بيان هام من "شيري "

أكدت شركة السيارات الصينية "شيري"، عن جاهزيتها لتسليم 1500سيارة ابتداء من 04 جانفي في 30 قاعة عرضذ

وأوضحت الشركة عبر بيان لها، أن شيري الجزائر تبدأ العام الجديد بالوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها، بتسليم 1500 سيارة عبر 30 قاعة عرض وذلك ابتداء من 04 جانفي 2024 وتوفر للزبائن لوحة ترقيم 2024 مع ضمان 7 سنوات .

وستنطلق عملية تسليم سيارات "شيري" في ثلاث ولايات رئيسية، وهران، جيجل ومستغانم، ويتم توزيعها تباعا في جميع نقاط البيع الرسمية.

كما أكدت الشركة أن كل موديلاتها متوفرة Tiggo 2،Tiggo 4 ،Tiggo 7، Tiggo 8 وArizo5،Arizo 8 للطلب بكميات محدودة إبتداءً من سعر 199 مليون، لدى الوكلاء المعتمدين مع مدة تسليم لا تتعدى 45 يوما حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.

وبخصوص قطع الغيار، أكدت سعيها لتلبية احتياجات الزبائن الأوفياء بتوفير قطع غيار السيارات.