تميمون: إطلاق حملة الحصاد لمحصول الذرة الصفراء

أشرف والي تيميمون، سونة بن عمر، رفقة المجلس الشعبي الولائي، سالم يدا، والسلطات المحلية وممثلي الفلاحين ومختلف الهيئات الفلاحية على انطلاق حملة الحصاد والدرس لمحصول الذرة الصفراء تحت الرش المحوري للموسم الفلاحي 2024/2023 بمحيط الامتياز الفلاحي الكبير بمنطقة أوفران ببلدية المطارفة في دائرة أوڨروت على بعد نحو 70 كلم جنوب مقر الولاية كما حضر العملية ممثلوا الديوان الوطني لأغذية الأنعام من وحدة بوقطب بولاية البيض، وهي الممولة لولايات كل من أدرار، بشار، النعامة، البيض وسعيدة.

وتتوقع المصالح الفلاحية بتيميمون إنتاج 80 قنطار من الذرة الصفراء ذات النوعية الرفيعة في الهكتار الواحد.

وفي ذات السياق أعطى الوالي إشارة انطلاق استغلال التيار الكهربائي لتزويد المستثمرات الزراعية الصغرى بالمحيط الفلاحي رقم 01 ورقم 02 بمنطقة بوڨمة بنفس البلدية اوڨروت.