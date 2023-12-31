مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي شهر افريل

أعلنت محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي عن تنظيم الطبعة الرابعة من التظاهرة من 24 إلى 30 أفريل المقبل، بالمسرح الجهوي "عز الدين مجوبي" وعدد من المرافق الثقافية بعنابة، وذلك تحت الرعاية السامية لوزيرة الثقافة و الفنون الدكتورة " صورية مولوجي ".

و ذكرت المحافظة في بيان لها أن "تنظيم هذا الحدث في شهر أفريل هي فترة مهمة لإضافة إنتاجات جديدة من الأفلام سترى النور في 2024، سنقوم ببعض التعديلات على البرمجة خاصة على مستوى الأفلام".

كما أكدت محافظة مهرجان عنابة التزامها بإعادة توجيه الدعوة لجميع ضيوف شرف الدورة الرابعة قبل أن تأجل، مع الإبقاء على الاحتفاء الخاص بالسينما الإيطالية الذي سبق الإعلان عنه.

ومن المقرر أن تعرف الدورة الرابعة عرض أزيد من 70 فيلما بين روائي طويل وقصير ووثائقي في مختلف فئات المهرجان، كما سيتم تخصيص عدة نشاطات مرافقة خاصة في مجال التكوين المخصص للشباب والندوات التي ستناقش أهم قضايا الصناعة السينماتوغرافية في القرن الواحد والعشرين.

كما سيتم الاحتفاظ ببرنامج الماستر كلاس، الدورات التكوينية للهواة و المحترفين وكذا مسابقة "أيام عنابة للصناعة السينمائية" التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المهرجانات السينمائية في الجزائر، حيث سيتم الاتصال بالسينمائيين الشباب الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في تلك البرامج قريبا. ‏

للتذكير فقد تم تأجيل الدورة الرابعة لمهرجان عنابة، بعد أن كانت مقررة من 3 – 9 نوفمبر 2023، وذلك بقرار من وزارة الثقافة والفنون تضامنا مع الشعب الفلسطيني.