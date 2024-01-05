الوزيرة مولوجي تزور الفنان نوبلي فاضل

قامت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بزيارة إلى الفنان القدير الموسيقار نوبلي فاضل بمدينة شرشال، وذلك بحضور عائلة الفنان، وبحسب بيان للوزارة فان هاته الزيارة كانت فرصة للاطمئنان على صحة الفنان.

ويعتبر الفنان والموسيقار القدير نوبلي فاضل واحدا من أبرز العلامات الفنية والموسيقية في المشهد الثقافي الجزائري والعربي من خلال تعامله مع أهم الأصوات الغنائية داخل الوطن وخارجه إلى جانب إسهاماته الموسيقية في إثراء الساحة الفنية.

وقد كلفت وزيرة الثقافة والفنون الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بنشر أعماله الفنية تقديرا لمساره وعرفانا بمساهمته الفنية وتمثيل الجزائر في المحافل الدولية.