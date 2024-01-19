تصريحات بلماضي، بونجاح وعمورة

تصريحات عقب مباراة الجزائر- بوركينافاسو (2-2)، التي جرت اليوم السبت بملعب -السلام- ببواكي، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من نهائيات كأس إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

- جمال بلماضي:

"كنت أنتظر أن تواجهنا صعوبات كبيرة امام بوركينافاسو. لقد قدمنا شوطا أولا جيدا رغم أننا أنهيناه متأخرين في النتيجة بهدف تلقيناه في اللحظات الاخيرة. نفس السيناريو كان أمام أنغولا حيث تلقينا هدفا إثر ضربة جزاء, كما أننا لم نكن حاسمين في بعض اللقطات. دخلنا بطموحات كبيرة في الشوط الثاني والهدف الثاني لبوركينافاسو لم يثن من عزيمتنا، وقمنا بالتغييرات اللازمة للعودة في النتيجة.

أشكر اللاعبين على عزيمتهم الكبيرة فوق الميدان والرغبة في التعديل. البدلاء كان لديهم الوقت في المساهمة في التغيير على غرار سليماني, وخصوصا عمورة وادم وناس اللذين أعجبت بأدائهما اليوم كثيرا. لدي ثقة كبيرة في عناصري أساسيين كانوا أو احتياطيين. لم نستغل كل الفرص التي أتيحت لنا لكني راض عموما. صحيح أن بوركينافاسو لديها الخبرة في مثل هذه المباريات القوية وفريق متكامل في كل الخطوط, إلا أنه لم ينجز فرصا كبيرة. أثبتنا اليوم أننا نمتلك الإمكانيات للعودة في النتيجة, ورغم تعديلنا النتيجة في اللحظات الاخيرة إلا انني كنت أريد الفوز بعد ذلك. إذا كنا نرغب في الذهاب بعيدا في هذه المنافسة فذلك يكون بمعية المجموعة كلها ولا يقع الأمر على عاتق عناصر بعينها. أرفض أن يلقى باللوم على لاعب واحد على غرار رياض محرز, الذي يعد قائدا حقيقيا, مع أنني ضد فكرة اقحام لاعب بسبب اسمه فقط. أشير إلى أن لاعب بوركينابي لمس الكرة بيده داخل منطقة العمليات وكنا نستحق ضربة جزاء ولكن حكم المباراة لم يعلنها . فيما يخص إصابة اسماعيل بن ناصر, فهو يعاني على مستوى العضلة المقربة, دون أن أخوض أكثر في السر الطبي ولا يمكنني القول هل سيكون حاضرا أم لا في مباراة موريتانيا, التي ستكون بمثابة نهائي".

- هوبير فيلود (مدرب بوركينافاسو):

"نشعر بنوع من الاحباط لأننا ضيعنا فوزا كان في المتناول. تلقينا هدفين مفاجئين عبر كرة ثابتة. أنا راض عموما على محتوى اللقاء. لقد كنا حاسمين في لقطتين, لكننا لم نحتفظ كثيرا بالكرة مما جعلنا نتراجع وهو ما كلفنا غاليا في مثل هذا المستوى. الجهة اليسرى للفريق الجزائري قوية جدا. لعبنا على نقاط قوتنا, الا ان في الدقائق الاخيرة لم نكن جيدين. هذه افضل مباراة لعبناها من ناحية الايقاع الشيء الذي أثار اعجابي كثيرا. نمتلك عدد من الاصابات وهو ما يقلقني كثيرا. يجب تسيير طريقة الاسترجاع بشكل جيد لأننا سنلعب بعد ثلاثة أيام. لدينا 4 نقاط ونحن ملزمون بالبحث عن الفوز أمام أنغولا لضمان التأهل وفي هذا الصدد أنا واثق من قدرات فريقي".

بغداد بونجاح:

الحمد لله أننا لم نخيب انصارنا و تمكنا من العودة في اللقاء في مناسبتين وحققنا التعادل في هذه المباراة الصعبة. صحيح أننا ارتكبنا أخطاء لكننا تمكنّا من تصحيح الأوضاع. هدفنا كان تحقيق الفوز، لكن الطقس لم يساعدنا على بلوغ هذا المبتغى . ليس من السهل اللعب في حرارة شديدة فضلا عن التعب الذي نال من اللاعبين. قدمنا شوطا أولا حسن وقدمنا مباراة في المستوى على العموم، صنعنا وضيعنا عدة فرص وفقدنا التركيز مع نهاية الشوط الأول وتلقينا هدفا كان بالإمكان تفاديه و لكن هذه هي كرة القدم. تنتظرنا مباراة ثالثة أمام موريتانيا سنعمل كل ما في وسعنا للفوز بها والتأهل إلى الدور ثمن النهائي.

محمد أمين عمورة:

نتيجة التعادل أمام بوركينافاسو ترضينا على العموم بالنظر إلى الظروف التي جرت فيها المباراة سيما الطقس لم يساعد اللاعبين على أرضية الميدان. كنا ندرك صعوبة المباراة من البداية، لكننا حضرنا لها جيدا، ونعد بأننا سنفرح جماهيرنا في المباراة القادمة أمام موريتانيا التي ستكون حاسمة وسنستهدف الفوز بها لبلوغ الدور ثمن النهائي.