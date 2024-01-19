مجموعة "الخضر": أنغولا تهزم موريتانيا

فاز المنتخب الأنغولي، اليوم السبت، على نظيره الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وسجل أهداف المواجهة، جيلسون دالا (د30، د50)، جيلبيرتو (د53) من جانب أنغولا، سيدي بونا عمار (د43) وأبو بكاري كويتا (د58) من جانب موريتانيا.

وبهذه النتيجة، يتقاسم المنتخبان الأنغولي والبوركينابي المركز الأول برصيد 4 نقاط، ثم يأتي المنتخب الوطني في المركز الثالث برصيد نقطتان، فيما يتذيل الموريتانون بدون رصيد.

في الجولة الثالثة والأخيرة، يواجه "الخضر" المرابطون، فيما تتقابل أنغولا مع بوركينافاسو.