بلماضي يدافع عن محرز

دافع الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن قائد الخضر، رياض محرز، من الانتقادات الشديدة التي تلاحقه بسبب تراجع مستوياته في "كان" كوت ديفوار.

وقال بلماضي، في الندوة الصحفية الخاصة بلقاء موريتانيا، المقرر غدا الثلاثاء: "لا أريد أن ينسى الناس ما يمكن أن يفعله محرز"، مضيفا أنه "لم تكن هذه أفضل مباراتين له في المنتخب ولكن لا تقتلوه بسرعة".

وبخصوص امكانية مشاركته في لقاء موريتانيا غدا، قال بلماضي: "لن أقول لكم ما إذا كان سيكون أساسيًا أو على الدكة، فهذا ليس الأهم. لا يزال قائدنا، لقد لعب دائمًا تحت الضغط، أنا والفريق نثق به بشكل كامل."

وفي سؤال طرحه صحفي موريتاني حول ما إذا كان سيستقيل في حالة الإقصاء، قال بلماضي "إن شاء الله سنفوز غدا".

من جهة أخرى، أكد حسام عوار، أنه هو ورفاقه لا يعانون من مشكل نفسي ويركزون على تقديم الأفضل فوق الميدان، مضيفا أنه على علم تام بما ينتظرنا، "وعندما تلبس قميص المنتخب الوطني أنت مسؤول عليه وتعلم الواجب عليك في المباريات".