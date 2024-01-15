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ثقافة

3000 عنوان جزائري في معرض القاهرة الدولي للكتاب

27 جانفي 2024 ()
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تشارك الجزائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في طبعته الخامسة والخمسين الذي أفتتح يوم الأربعاء الماضي 24 جانفي 2024، من طرف رئيس الوزارء المصري السيد مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.

وفي إطار التأكيد على الحضور الدائم في مختلف المحافل الثقافية الدولية، تشارك الجزائر في هذه الطبعة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناحين اثنين، حيث خصص الجناح الأول لعرض الكتب والعناوين، أما الجناح الثاني فمخصص للبيع.

وعرضت الجزائر في هذا المعرض أكثر من 600 عنوان بمجموع يفوق 3000 نسخة وبمساهمة 25 دار نشر جزائرية، حيث شملت الكتب مختلف التخصصات العلمية والأدبية والفكرية وكتب الأطفال وعدد من الكتب الفاخرة والكتب الفنية.

ويتواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في طبعته الـ 55 الى غاية الـ 6 فيفري المقبل.

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