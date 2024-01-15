3000 عنوان جزائري في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك الجزائر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في طبعته الخامسة والخمسين الذي أفتتح يوم الأربعاء الماضي 24 جانفي 2024، من طرف رئيس الوزارء المصري السيد مصطفى مدبولي ووزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني.

وفي إطار التأكيد على الحضور الدائم في مختلف المحافل الثقافية الدولية، تشارك الجزائر في هذه الطبعة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناحين اثنين، حيث خصص الجناح الأول لعرض الكتب والعناوين، أما الجناح الثاني فمخصص للبيع.

وعرضت الجزائر في هذا المعرض أكثر من 600 عنوان بمجموع يفوق 3000 نسخة وبمساهمة 25 دار نشر جزائرية، حيث شملت الكتب مختلف التخصصات العلمية والأدبية والفكرية وكتب الأطفال وعدد من الكتب الفاخرة والكتب الفنية.

ويتواصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في طبعته الـ 55 الى غاية الـ 6 فيفري المقبل.