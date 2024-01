Exportation du GNL: L’Algérie détrône le Nigéria

Selon une analyse des données de flux établie par Refinitiv Eikon, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de données en temps réel, les exportations de GNL du Nigeria ont diminué en janvier dernier. L’Algérie devient ainsi le premier exportateur de GNL en Afrique.

« En janvier, les exportations de GNL du Nigeria ont chuté à environ 1 million de tonnes, ce qui représente une baisse de 35% par rapport à l’Algérie, qui a exporté environ 1,1 million de tonnes », a déclaré Refinitiv Eikon.

De son côté, l’Organisation arabe du pétrole a révélé que les marchés européens ont été destinataires de toutes les exportations de gaz liquéfié de l’Algérie.

En 2021, l’Algérie s’est classée quatrième plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié vers l’Europe, avec un total de 10,2 millions de tonnes, soit 13% du marché européen, derrière successivement les Etats-Unis, le Qatar et la Russie.