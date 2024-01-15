رسو صفقة ترميم قصر الباي على مكتب الدراسات علي باشا

رست صفقة دراسة ومتابعة الأشغال الاستعجالية للمعلم الأثري قصر الباي بوهران، على مكتب الدراسات علي باشا مهدي، في انتظار الموافقة النهائية للجنة المختصة على العرض بقيمة تفوق 6 ملايير سنتيم من أجل اقتراح الأشغال المستعجلة لإنقاذ المعلم الأثري المتواجد بوسط المدينة، بعد طول انتظار يعود إلى نهاية سنوات التسعينيات؛ تاريخ وضع بعض الدعائم الخشبية لوقف اهتراء المعلم.



وقد سجلت الصفقة تقديم عدة عروض لإنجاز الدراسة والمتابعة للأشغال الاستعجالية للمعلم الأثري بكل أجزائه، منها “قصر الباي والغرفة المفضلة والبرج المريني الأحمر، وسور روز ألكازار المحيط بالمعلم، ومدخل المعلم وأبراج الحراسة”.



للإشارة؛ فإن مكتب الدراسات علي باشا يمتلك خبرة طويلة في مجال ترميم المعالم الأثرية، على غرار مشروع ترميم إقامة الداي الواقعة داخل ثانوية الثعالبية بحي حسين داي، وترميم أجزاء من حي القصبة العتيق والعديد من المشاريع في مختلف الولايات، وإنجاز دراسة ومتابعة أشغال استعجالية بحصن مرسى الكبير الواقع داخل القاعدة البحرية مرسى الكبير، بمبلغ 500 مليون دج. كما قام المكتب بوضع دراسة ودفتر شروط لإعادة تركيب وترميم باب “كارافانسيراي” المتواجد بحديقة عبد الحميد بن باديس “برومناد دو ليتون” منذ فترة طويلة بعد سقوطه بسبب عاصفة جوية. ويترقب المختصون والجمعيات المهتمة بالمعالم الأثرية رفع التجميد عن مشروع ترميم “باب اسبانيا” بقصبة سيدي الهواري، الذي سبق لنفس المكتب وضع دفتر شروطه لمباشرة أشغال الترميم بغلاف مالي قد يصل 6 ملايير سنتيم، والأمر نفسه بالنسبة لمشروع تحويل مستشفى بودانس بسيدي الهواري إلى متحف، الذي طاله قرار التجميد كذلك.



هذا، وتتواجد كنيسة “سان لوي” التي كانت عبارة عن مستشفى “ابن البيطار” قبل الاستعمار الفرنسي، في وضعية مزرية خاصة المؤذنة المهددة بتشققات كبيرة، حسب دراسة وكشف ثلاثي الأبعاد أنجزته جمعية “الأفق الجميل” على نفقتها الخاصة من أجل إعداد ملف لترميم المعلم.



ويطالب سكان الحي باستئناف أشغال مسجد سيدي الهواري اللصيق بضريح الولي الصالح، بعد توقف الأشغال منذ فترة طويلة، وإعادة فتح المسجد دون استكمال الجزء المتعلق ببيت الوضوء وأجزاء أخرى من المعلم الذي يتوسط الحي. كما استنجدت مديرية الثقافة والفنون لولاية وهران بنفس مكتب الدراسات علي باشا مهدي، لمساعدتها تقنيا على إعداد دفتر شروط لمشروع إقامة سياج حول موقع “بورتيس مغنيس” ببطيوة، في انتظار إجراء المجلس الشعبي البلدي لبطيوة مداولة ثانية لتخصيص مبلغ 5 ملايير سنتيم عوض الغلاف المالي الأول المقدر بملياري سنتيم.